عبدالمنعم سعيد: 30 يونيو حققت أهدافها سياسيًا وأمامها الكثير اقتصاديًا

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، رئيس مركز الأهرام لدراسات السياسية والاستراتيجية، إن ثورة 30 يونيو نجحت في تحقيق أهدافها على المستوى السياسي بشكل كامل.

وأضاف سعيد، لمصراوي، اليوم السبت، في الذكرى الـ5 للثورة، أن الثورة نجحت في إزاحة جماعة الإخوان المسملن من الحكم، والقضاء عليها بشكل كامل، وهو أمر متحقق أمام الجميع، إلى جانب إلغاء دستورهم، وإقرار دستور جديد بأغلبية شعبية.

وأوضح رئيس مركز الأهرام للدراسات، أنه فيما يتعلق بالنواحي الاقتصاجية والاجتماعية والثقافية، ما تزال الثورة تخطو أول خطواتها في هذه المجالات، وهناك الكثير من الخطوات المقبلة، لكن يمكن التأكيد أن مصر تسير في هذا الطريق الإصلاحي بشكل جيد.

وتحل اليوم، الذكرى الـ5 لثورة 30 يونيو، التي أطاحت بحكم جماعة الإخوان والرئيس المعزول محمد مرسي من الحكم عام 2013.