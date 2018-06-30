يوفر 1000 فرصة عمل.. إنشاء أول مصنع لإنتاج ثنائي فوسفات الكالسيوم

كتب- أحمد مسعد:

أعلن المهندس "محمد الخشن، رئيس جمعية موزعي الأسمدة، تشييد أول مصنع مصري لإنتاج ثنائي فوسفات الكالسيوم (DCP) المساعد الرئيسي في إنتاج العلف الداجني، بمدينة السادات بالتعاون مع شركة إيكوفوس العالمية والرائدة في هذا المجال برأس مال يصل إلى 2 مليار جنيه.

وحسب بيان، اليوم السبت، يوفر المصنع 1000 فرصة عمل مباشرة، و4 آلاف فرصة عمل غير مباشرة، ويعمل بطاقة إنتاجية تقدر بحوالي 110 آلاف طن سنويا بواقع 600 ألف طن أسمدة مركبة.

وصرح "الخشن"، بأن المشروع يستهدف توجيه 25% من الإنتاج إلى السوق المحلية، وتصدير 75% من الإنتاج للأسواق العالمية.

وأوضح أن السبب الرئيسي لإقامة هذا المشروع في مصر؛ لتوافر الفوسفات منخفض التركيز، الذي يتراوح بين 23 و24%، الذي يتناسب مع طبيعة المنتجات التي ترغب الشركة في إنتاجها وبالتالي إنشاء هذه المشروع يسهم بشكل ملحوظ في نقل التكنولوجيا المتقدمة، وزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية في مجالات إنتاج الفوسفات ودعم الاقتصاد الوطني عن طريق توفير العملات الأجنبية.