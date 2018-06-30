وكيل "إسكان النواب": المصريون سطروا تاريخًا لن يُنسى في 30 يونيو

كتب- محمد نصار:

قال النائب خالد عبدالعزيز فهمي، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، إن ثورة 30 يونيو، اللحظة الفارفة التي أعادت مصر إلى شعبها ووطنيتها، وقضت على آمال الجماعة المشبوهة في تغيير صورة مصر والسيطرة عليها.

وأضاف عبدالعزيز، في بيان، اليوم السبت: "ونحن نشهد اليوم الذكرى الخامسة لتلك الثورة المجيدة، أتقدم بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي وللشعب المصري، على استعادة مصر الأمن والأمان، مصر كل المصريين، واستعادة مصر من براثن جماعة ظنت أن لديها قدرة السيطرة على هذا البلد وابتلاعه في سبيل تحقيق أطماعهم في السلطة والنفوذ".

وتابع عبدالعزيز: "30 يونيو هو اليوم الذي سطر فيه ملايين المصريين تاريخًا لن يُنسى، وهو اليوم الذي وضع فيه المصريين حجر بناء هذه الأمة، ووضعوها على طريق استعادة مكانتها بين البلدان والشعوب، وهو اليوم الذي رأينا فيه قائد شجاع يضع مصلحة مصر أمامه وخلفها حياته، وعلى استعداد لأن يقدم حياته فداءً لهذا الوطن وتلبية وتحقيقًا لمطالب هذا الشعب الأبي الذي رفض أفكار تلك الجماعة الإرهابية التي أرادت التفريق بين الشعب المصري".

وأكد أن العالم أجمع رأى كيف رفض المصريون تجارة الدين والسلطة، وكيف خرج المصريون في الشوارع لإسقاط حكم الإخوان وواجهوا كل التحديات التي حاول قيادات الجماعة تهديدهم بها وعلى رأسها الإرهاب.

ولفت فهمي، إلى اقتراب وقت حصاد نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها الدولة منذ 5 سنوات، وأن الأيام المقبلة، ستشهد المزيد من التحسن.