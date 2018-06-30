النائب محمود حسين : 30 يونيو ثورة ضد تبعية " الأهل والعشيرة"

كتب- محمود رمزي:

قال محمود حسين، عضو مجلس النواب، إن الشعب المصري اتحد في ثورة 30 يونيو ليرفض رفضًا باتًا تبعية قرارته ومواقفه لدول أخرى، وثار ليكون قراره مصريًا وطنيًا خالصًا.

وأضاف حسين، في بيان، اليوم السبت، أن الشعب المصري نزل يوم 30 يونيو في صورة حضارية أبهرت العالم ليرفض الاستيلاء على الدولة المصرية، وتعبيرًا عن رفضه للانفلات الأمني، وانقطاع الكهرباء، والظروف التي لن ينساها كل من عاش تلك المرحلة.

وتابع عضو مجلس النواب: "30 يونيو ذكرى تعيد لنا مشهدًا لمجموعة فضلت الأهل والعشيرة والانفراد بالسلطة ومحاولة سن دستور بشكل منفرد، عن كل طوائف الشعب وأحزابه ومؤسساته، ذكرى ستظل أمامنا لمن أرادوا تقديم مصر هدية للإرهابيين من شتى دول العالم ليسكنوا سيناء الغالية ويهددوا الأمن والسلم المصري والعربي والإقليمي.

وزاد: "اليوم نحن نحتفل بتلك الذكرى التي أعادت مصر لحضنها العربي والأفريقي والدولي، فأصبحت مصر عضو فى مجلس الأمن وعادت لدورها الريادي والمحوري في الاتحاد الأفريقي، وأنشأت مع أشقائها العرب محورًا جديدًا لمحاربة الشر والدفاع عن الأوطان".

وأكد أن مصر اليوم تخطو خطوات ثابتة نحو التقدم والازدهار، وتمر فيها من عنق زجاجة فرضتها علينا ظروف قاسية لم تشهدها دولة من قبل، فارتفع الاحتياطي النقدي ودارت عجلة الانتاج، ونسعى للقضاء على العشوائيات بصورة تدهش المنصفين.

وأوضح ان ثورة 30 يونيو علمت الشعب ألا يلتفت إلى كلام المُحبطين ولا لكتائبهم الإلكترونية، وأن يتحد وسط أحلك الظروف لحماية الوطن، إلى جانب التضحية بالغالي والثمين من أجل مستقبل واعد.

كما أكد عضو مجلس النواب، أنهم لن ينسوا دم شهدائهم الأطهار ولا تضحياتهم، ولا دور القوات المسلحة ولا قائدها الهمام الذي ضحى بنفسه وأمنه وراحته حينما وقف بجوار شعبه وامتثل لأمره ونقل السلطة للشعب لكي يقرر مصيره، ثم وافق ورضخ لهتافات الملايين وطلبهم له أن يحمل أمانة قيادة الوطن لبر الأمان مضحيًا بكل غالي ونفيس.​