إقبال كثيف على حديقة حيوان الجيزة في 30 يونيو

كتبت- عايدة رضوان:

شهدت حديقة حيوانات الجيزة، منذ الصباح، ورغم ارتفاع درجات الحرارة والمقدرة بـ38 درجة مئوية، إقبالا كثيفا من المواطنين، بالتزامن مع حلول الذكرى الخامسة لـ30 يونيو.

ويقول محمد عبدالرحيم - أحد زوار الحديقة- إنه جاء اليوم لقضاء وقت مع أسرته، متابعا: "كنت مسافر ورجعت ولما لاقيت النهاردة إجازة نزلنا نتفسح".

فيما قالت آيات - ربة منزل أتت برفقة أطفالها، إن الأسرة تستعد منذ أيام للتنزه اليوم، نظرا لعدم تمكنهم من الخروج خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وأضافت: "ما صدقنا أخدنا إجازة بعد زحمة العيد فأخدنا أولادنا وخرجنا"، وتابعت:"كنا فاكرين إن الدخول مجانا لكن واتفاجئنا إنه بتذاكر".

وقال الدكتور محمد رجائي، مدير حديقة حيوانات الجيزة، في تصريح لمصراوي، إن قرار مجانية دخول الحدائق العامة لا يشمل حديقة حيوانات الجيزة نظرا لأنها تتبع وزارة الزراعة.