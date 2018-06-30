  • عاجل:مباشر.. نهائي مبكر بالمونديال.. (فرنسا 1 - 0 الأرجنتين)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    نادي الأهرام ذكرى 30 يونيو زيادة البنزين مونديال روسيا الثانوية العامة محمد صلاح

    نائب يتقدم ببلاغ للرقابة الإدارية بسبب موت آلاف الأبقار في بني سويف

    03:36 م السبت 30 يونيو 2018
    نائب يتقدم ببلاغ للرقابة الإدارية بسبب موت آلاف الأبقار في بني سويف

    النائب عاطف عبدالجواد

    كتب- أحمد علي:

    تقدم النائب عاطف عبدالجواد، اليوم السبت، ببلاغ لهيئة الرقابة الإدارية، للتوصل لحقيقة انتشار الوباء المرضي الذي أصاب الأبقار، وتسبب في موت الآلاف حتى الآن.

    وشكك "عبدالجواد"، في فاعلية الأمصال الموردة من وزارة الزراعة، مطالبًا مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني بالتدخل لتوفير بديل لهذه الأمصال للحفاظ على ما تبقى من الثروة الحيوانية، خاصة بعد معاناة الأسر الفقيرة التي نفقت أبقارها.

    وأوضح عضو مجلس النواب، في بيان صحفي اليوم السبت، أن فلاحي محافظة بني سويف فقدوا معظم ثرواتهم من الأبقار بسبب تفشي وباء مرضي به منذ شهرين، مشيرًا إلى أنه تواصل مع جميع الأطراف بداية من الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية، والفلاحين بالقرى وأطباء بيطريين، تأكد له بما لا يدع مجالًا للشك أن كل من حصن بقرته من تحصينات الطب البيطري نفقت بقرته بعكس من حصن بقرته من خارج وزارة الزراعة من القطاع الخاص.

    وطالب "عبدالجواد"، من هيئة الرقابة الإدارية اتخاذ اللازم، وسرعة التحفظ على الأمصال والتحصينات الخاصة بمديرية الطب البيطري ببني سويف، وأخذ عينات منها للاختبار المعملي للتأكد من صحة البلاغ، ومحاسبة المتسبب في هذه الجريمة البشعة مهما كانت الأسباب التي أدت إليها، مرفقًا بلاغه بالمستندات والصور والفيديوهات التي تؤكد صحة كلامه.​

    بني سويف هيئة الرقابة الإدارية وزارة الزراعة الثروة الحيوانية الأبقار

    الخبر التالى:

    إقبال كثيف على حديقة حيوان الجيزة في 30 يونيو
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان