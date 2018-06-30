برلماني: القضاء على العناصر الإرهابية "مسألة وقت"

كتبت- هند الشامي:

أشاد النائب عماد سعد حمودة، بجهود القوات المسلحة ورجال الشرطة في ملاحقة العناصر الإجرامية والقضاء على البؤر الإرهابية والتضحية بأرواحهم في سبيل تحقيق الأمن والأمان.

وتابع في بيان، اليوم السبت: "لا أجد مناسبة أفضل من ذكرى 30 يونيو لتوجيه كل التحية والتقدير لأبنائنا الأعزاء من الجيش والشرطة والقيادة السياسية".

وأوضح حمودة، أن الضربات التي وجهتها وزارة الداخلية ضد العناصر الإرهابية تأتي استكمالا لمجهودات أجهزة الأمن للحفاظ على الدولة المصرية، مؤكدا على أن عمليات الرصد لدى الأجهزة تجاه هؤلاء الإرهابين أصبحت قوية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن التنظيمات الإرهابية تختفي رويدا رويدا، بفضل جهود القوات المسلحة ورجال الشرطة البواسل ورصد تحركاتهم والقضاء عليهم، وأن القضاء على الشرذمة المتبقية منهم أصبح مسألة وقت ليس أكثر، وأن الأوضاع الأمنية في مصر أصبحت مستقرة، ما انعكس على جميع قطاعات ومؤسسات الدولة وشهدنا استقرارا حقيقيا.​