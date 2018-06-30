أمين اتحاد العمال: نقف مع السيسي لدفع البلاد إلى الأمام

كتبت-مروة شوقي:

قال محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، إن الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة هذا العام يتواكب مع بداية دورة نقابية جديدة، وهو ما يدفع العمال لبذل مزيد من الجهد.

وأضاف "وهب الله"، اليوم السبت، خلال احتفالية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو، بحضور عدد كبير من القيادات العمالية والنقابية، أن العمال سيقفون مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدفع البلاد إلى الأمام.

وتابع: "عمال مصر هم جنود الإنتاج، وسواعد هذا الوطن، ويقفون خلف القيادة السياسية بكل القوة".