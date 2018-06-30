رئيس "عمال مصر" يرسل برقية تهنئة للسيسي بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

كتبت-مروة شوقي:

أعلن جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، إرسال برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو.

وقال "المراغي"، اليوم السبت، خلال كلمته في احتفالية اتحاد عمال مصر، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، بحضور عدد من القيادات السياسية والنقابية، إن عمال مصر يعاهدون الرئيس، ببذل الجهد لاستكمال مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تعيشها مصر في ظل قيادته.