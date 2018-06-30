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وزير الداخلية يتفقد قسم قصر النيل.. ويشدد على حسن معاملة المواطنين

01:47 م السبت 30 يونيو 2018
وزير الداخلية يتفقد قسم قصر النيل.. ويشدد على حسن معاملة المواطنين

وزير الداخلية يتفقد قسم قصر النيل

كتب- علاء عمران:

تفقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم السبت، قسم شرطة قصر النيل، واطّلع على مجريات العمل بالقسم، والإجراءات المتبعة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين وسرعة التفاعل معها.

كما تفقد الوزير غرفة حجز القسم، وغرفة الاتصالات، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير، والتسهيل على المواطنين حال ترددهم على أقسام الشرطة.

وشدد وزير الداخلية على أهمية دور ضباط حقوق الإنسان في تسهيل كافة الخدمات للمواطنين لاسيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد وزير الداخلية، حسن معاملة الجمهور ودعم العلاقة بين رجل الشرطة والمواطن، مشددًا على أن الأمن حق للمواطنين وواجب رجال الشرطة حماية شعبهم ووطنهم.

ووجه الوزير بضرورة التواجد الميداني لكافة المستويات الإشرافية والقيادية والمتابعة المستمرة مع مرؤوسيهم لمتابعة سير الأداء الأمني والارتقاء بمستوى الأداء.

وزير الداخلية قسم قصر النيل محمود توفيق وزارة الداخلية

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