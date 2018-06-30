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"القوى العاملة": غدًا بدل إجازة "30 يونيو" بالقطاع الخاص

01:47 م السبت 30 يونيو 2018
"القوى العاملة": غدًا بدل إجازة "30 يونيو" بالقطاع الخاص

وزارة القوى العاملة

كتبت- مروة شوقي:

أصدرت وزارة القوى العاملة، منشورًا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات لمتابعة المفتشين تنفيذ إجازة غدا الأحد أول يوليو بمصانع ومنشآت وشركات القطاع الخاص، بدلا من اليوم السبت 30 يونيو؛ بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

جاء ذلك بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء الذي نص على أن يكون يوم الأحد أول يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام قطاع الأعمال العام والخاص، بدلا من السبت 30 يونيو ذكرى الثورة.

وقال وزير القوى العاملة، محمد سعفان، إن هذا اليوم يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

القوى العاملة إجازة ثورة 30 يونيو مجلس الوزراء

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