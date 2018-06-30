100 ألف جنيه لأحسن تصميم.. "الصحة" تطلق مشروع تحسين "بيئة العمل"

كتب- أحمد جمعة:

تعتزم وزارة الصحة والسكان، إطلاق المشروع القومي لتحسين بيئة العمل بالمستشفيات الحكومية خلال الفترة المقبلة.

وأعدت وزارة الصحة، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مسابقة لاختيار أفضل فريق من طلبة الجامعات المصرية، يضع تصورًا للتصميم الداخلي لسكن الأطباء والتمريض بالمستشفيات الحكومية بشكل علمي، استرشادًا بالمعايير الدولية.

ووضعت وزارة الصحة عدة شروط في الفريق المتقدم للمسابقة: أن يتشكل كحد أدنى من طلبة الجامعات المصرية (طالب بكلية الطب - طالب بكلية التمريض - طالب بكلية الهندسة قسم عمارة - طالب بكلية الفنون الجميلة).

ومن المقرر أن تدرس لجنة فنية متخصصة، التصميمات واختيار أفضل تصميم بعد مقابلة المتقدمين وعرض التصورات ومناقشتها معهم، فيما حددت آخر موعد لتلقي التصميمات نهاية شهر يوليو المقبل.

وحسب مصادر بوزارة الصحة، لمصراوي، اليوم السبت، تبلغ جوائز المسابقة: المركز الأول 100 ألف جنيه، والمركز الثاني 50 ألف جنيه.

وقالت مصادر بوزارة الصحة، إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أبدت اهتماما كبيرًا بمشروع تحسين بيئة العمل للأطباء، بالتعاون مع وزارة التعليم والبحث العلمي، ضمن البروتوكولات التي توقعها مع الوزير خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي.

ولفت المصادر لمصراوي، اليوم، إلى أن الوزارة تهدف لتحسين وضع الأطباء وتوفير بيئة مناسبة تمكنهم من تقديم خدمة لائقة للمرضى، وسيُتاح لهؤلاء الأطباء التكنولوجيا الحديثة في محل سكنهم، مع رفع كفاءة سكن الأطباء وأطقم التمريض، بما يحفظ للأطباء والتمريض حقوقهم.