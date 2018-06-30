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اكتشفها الطلاب.. أخطاء بنموذج إجابة "الكيمياء لغات" والوزارة ترد- صور

01:37 م السبت 30 يونيو 2018
اكتشفها الطلاب.. أخطاء بنموذج إجابة "الكيمياء لغات" والوزارة ترد- صور

الدكتور رضا حجازي

كتبت- ياسمين محمد:

تداول عدد من أولياء أمور طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة عددًا من الصور، ترصد وجود اختلاف بين نموذج إجابة امتحان الكيمياء باللغة العربية، ونموذج الإجابة باللغة الإنجليزية.

وأضاف أولياء الأمور أن هناك سؤالين، أجاب عنهما نموذج الإجابة باللغة العربية بشكل صحيح، بينما أجاب عنهما نموذج الإجابة باللغة الإنجليزية بشكل خطأ.

وطالب أولياء الأمور، الدكتور رضا حجازي، رئيس عام الامتحان، بالنظر إلى هذا الخطأ، قبل بدء تصحيح العينة العشوائية للمادة، حتى لا يفقد طلاب اللغات الدرجات.

من جانبه، قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، رئيس امتحان الثانوية العامة، إنه اطلع على جميع شكاوى الطلاب وأولياء الأمور، من نموذج إجابة امتحان الكيمياء، المتداول عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ورفعها إلى اللجنة الفنية واضعي الامتحان، مشيرًا إلى عقد اجتماع مع أعضاء اللجنة، اليوم السبت، لمناقشة هذه الشكاوى.

وأضاف حجازي، في تصريح لمصراوي، السبت، أن لجان تقدير الدرجات، تبدأ تصحيح العينة العشوائية للمادة، اليوم، وفي ضوء نتيجتها، سيتخد قرارًا بما يحقق مصلحة الطلاب.

وأجرت وزارة التربية والتعليم، عدة تعديلات على نموذج إجابة امتحان الكيمياء باللغة العربية، الخميس، عقب اجتماع مستشار المادة مع مقدري الدرجات من خلال شبكة "الفيديو كونفرانس".

وأدى طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة، الخميس، الامتحان في مادة الكيمياء.

خطأ في نموذج إجابة امتحان الكيمياء لغات 2خطأ في نموذج إجابة الكيمياء لغات 1

الثانوية العامة امتحان الكيمياء نموذج إجابة الكيمياء لغات وزارة التربية والتعليم

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