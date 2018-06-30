نقيب الفلاحين: ثورة 30 يونيو وضعت المزارع المصري في الصدارة

كتب- أحمد مسعد:

قال الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن من أهم مكسبات الفلاح بعد ثورة 30 يونيو، هو وضع الفلاح المصري على الواجهة، بعدما كان من أكثر الطبقات المهمشة.

وأضاف "أبوصدام"، في بيان اليوم السبت، أن مصر استطاعت دخول عصر الزراعة الحديثة، بالاتجاه للطرق الحديثة في الزراعة والري مثل الري بالرش والتنقيط واستخدام الصوب الزراعية، مشيرًا إلى أن الدولة عملت على زيادة المزروع من القطن من 120 ألف فدان إلى 350 ألف فدان في فترة وجيزة.

وتابع نقيب الفلاحين، أن مصر 30 يونيو تعمل على عودة القطن المصري لطبيعته وسابق عهده، والسعي لأمن زراعي حقيقي، وذلك بالاعتماد على الزراعة الحديثة.

ونوه "أبوصدام"، إلى أن الدولة بعد ثورة 30 يونيو، عدلت بعض القوانين لتغليظ العقوبة على التعدي على الأراضي الزراعية؛ تنفيذًا للمادة 29 من الدستور التي تلزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، وشراء المحاصيل الأساسية بهامش ربح، لافتًا إلى أن الفلاح المصري أصبح في الصدارة بعد ما كان من الطبقات المهمشة.​