رسميا.. مدبولي يعرض برنامج الحكومة أمام البرلمان الثلاثاء

كتب- أحمد علي:

أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب، أن الدكتور مصطفى مدبولي، سيلقي بيان الحكومة، أمام مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل.

وتضمن جدول أعمال مجلس النواب، الذى سيبدأ جلساته يوم الاثنين المقبل، تحديد جلسة الثلاثاء المقبل لعرض برنامج الحكومة.

ووفقا لما تضمنته المادة 146 من الدستور، والتى تنص على تفاصيل تشكيل الحكومة، بحيث "يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل".

كما توضح المادة أنه: "فى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يومًا. وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل".​