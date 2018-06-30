70% نسبة الرطوبة.. الأرصاد تفاصيل طقس الأسبوع

كتب- محمد نصار:

قال محمود شاهين، وكيل مركز التنبؤات التابع للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد موجة استقرار في حالة الطقس خلال الفترة المقبلة.

وأضاف شاهين، لمصراوي، اليوم السبت، أنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة خلال الأسبوع الجاري، مع وجود ارتفاعات محدودة في درجات الحرارة.

وأكد وكيل مركز التنبؤات، أن درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة تتراوح ما بين "33-35" درجة، مع وجود شبورة مائية خفيفة لا تؤثر بأي شكل من الأشكال على حركة السير.

وأوضح محمود شاهين، أن نسب الرطوبة خلال الأيام المقبلة تتراوح ما بين "60-70%"، ولن يكون لها تأثير خاصة مع انخفاض درجات الحرارة.