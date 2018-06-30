مجلة جامعة القاهرة للبحوث تحصل على أعلى معامل تأثير في الشرق الأوسط

كتب- محمد قاسم:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حصول مجلة جامعة القاهرة للبحوث التطبيقية على أعلى معامل تأثير في مصر والدول العربية والأفريقية والشرق الأوسط، لأول مرة منذ صدورها عام 2010، كما جرى تصنيف المجلة في الناشر الدولي إلسيفير (Elsevier) رقم 6 بعد مجلتي Nature وScience.

جاء ذلك وفق تقرير تقدم به الدكتور عمرو عدلي، نائب شئون الجامعات، للدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، بعد أن حققت العديد من الإنجازات في مجال البحث العلمي محليًا ودوليا، وفهرسة المجلة في العديد من قواعد البيانات العالمية ومنها (Scopus) و(Google Scholar) و(PMC)، واحتلت المجلة المركز السادس على مستوى المجلات العلمية متعددة التخصصات في العالم بعد مجلتي (Science) و(Nature) وفقًا لترتيب (Cite score) عام 2017.

وحسب بيان، اليوم السبت، احتلت المجلة المركز الأول على مستوى المجلات العلمية متعددة التخصصات في الشرق الأوسط وفقًا لموقع (SC imago) في نفس العام كما حصدت المجلة عددًا كبيرًا من الاستشهادات، ففي عام 2016، حصدت المجلة 1345 استشهادًا وفي عام 2017، ارتفع عدد الاستشهادات ليصبح 1918 استشهادا، كما يزداد أيضًا عدد التنزيلات لمقالات المجلة كل عام، ففي عام 2017، بلغ عدد تنزيلات القارئين لمقالات المجلة 89,7032 تنزيلاً.

وأوضح التقرير أنه جرى إدراج المجلة تحت قاعدة بيانات (Emerging Sources Citation Index ESCI) التابعة لمؤسسة Clarivate Analytics Thomson عام 2015، وفي ديسمبر 2017، وأُدرِجت المجلة تحت قاعدة بيانات Science Citation Index Expanded (SCIE) التابعة لنفس المؤسسة للحصول على أول معامل تأثير (Impact Factor) لها.

وصدر معامل تأثير المجلة في يونيو 2018 وقيمته "4.32" وهو الرقم الذي يوضح مكانة المجلة الكبيرة بين المجلات العلمية الدولية ويوضح أيضاً تقييم المؤسسات الدولية المختصة المذهل للمجلة مما يجعلها كيان مصري عالمي مُنافِس للكيانات الدولية في مجال نشر الأبحاث العلمية.

ولفتت وزارة التعليم العالي، في بيانها، إلى أن مجلة الأبحاث المتقدمة JAR) Journal of Advanced Research)، هي مجلة دولية متخصصة في العلوم الطبيعية والتطبيقية والمجلة العلمية الرسمية لجامعة القاهرة، ومهمتها نشر الأبحاث العلمية والمقالات المرجعية في العديد من التخصصات كالعلوم، الطب، الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، الصيدلة وعلم الدواء، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، الطب البيطري، والزراعة.

تُصدِر المجلة 6 أعداد في السنة في أشهر (يناير، مارس، مايو، يوليو، سبتمبر ونوفمبر)، يتولى رئاسة تحرير المجلة الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، و يشغل الدكتور عبد العاطي مصطفي عبد العاطي، أستاذ علم الأدوية بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة منصب مدير تحرير المجلة، كما تضم هيئة التحرير نخبة من أساتذة جامعة القاهرة وباحثيها مثل الدكتور جمال عصمت، نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق، و الدكتور عمرو عدلي، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات، وغيرهم من علماء جامعة القاهرة.