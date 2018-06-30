جبالي المراغي للمصريين: "لازم نستحمل.. والسيسي راجل بيحب مصر"

كتبت- مروة شوقي:

قال جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن عمال مصر يقفون خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقيادة السياسية، مشيرًا إلى أن الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو هذا العام، يتواكب مع بداية دورة نقابية جديدة.

وأضاف "المراغي"، خلال احتفالية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو، اليوم السبت، أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تهدف إلى السيطرة على الحركة العمالية، إلا أن رعاية الله حمت مصر، بظهور قائد شجاع، هو الرئيس عبدالفتاح السيسي، متابعًا: "السيسي وضع روحه على كفه، ولم يعبأ بتهديدات واضعي القنابل وزارعي الألغام وحاملي صناديق الديناميت".

وأوضح رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن عمال مصر يرفضون الإضراب في مواقع العمل، قائلًا: "إحنا بنحب مصر وبنحب الرئيس، وبنقول للخمسة اللي بيعملوا مواقع مضروبة، إحنا بنحب ريسنا يا مغرضين، ويا رئيس سر على بركة الله".

وشدد "المراغي"، على التزام عمال مصر بالحوار الوطني مع الحكومة وأصحاب الأعمال كآلية لتحقيق العدالة الاجتماعية، والعمل على تذليل العقبات التي تحول دون تنفيذه.

وأردف: "لازم نستحمل، فيه رؤساء قعدوا 40 سنة ومعملوش حاجة، لكن السيسي راجل بيحب مصر، وفي طريقه للإصلاح الاقتصادي وإحنا في ظهره ومعاه"، موجهًا الشكر للمرأة العاملة على مشاركتها في الاحتفال بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو.