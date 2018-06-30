رئيس "العامة للتعمير": مهلة 3 أشهر للمتعثرين في أقساط أراضي الهيئة

كتب- أحمد مسعد:

قال اللواء محمد حلمي، رئيس الهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية والتعمير، إن مجلس إدارة الهيئة قرر منح المتعثرين في سداد أقساط أراضي الهيئة العامة مهلة لمدة 3 أشهر تبدأ من 1 يوليو حتى 1 أكتوبر، لافتًا إلى أنها المرة الثانية بعد منح 6 أشهر مهلة.

وأضاف "حلمي"، لمصراوي، أن مهلة 30 يونيو كانت آخر موعد لدفع رسوم فحص الطلبات والمعاينة لتقنين أوضاع المتعدي على أراضي الدولة، مشددًا على أن القانون 144 حدد الشروط الصحيحة للتقنين.

وتابع، أن المتخاذل عن تقديم الطلب سيكون في مأزق، منوهًا إلى أن الدولة ستشن حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والتي لم يتقدم واضعي اليد عليها بطلبات للتقنين حتى التاريخ المشار إليه.