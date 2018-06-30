أكثر الكلمات إنتشاراً

نادي الأهرام ذكرى 30 يونيو زيادة البنزين مونديال روسيا الثانوية العامة محمد صلاح

بهتاف "تحيا مصر".. العمال يحتفلون بذكرى ثورة 30 يونيو - صور

12:33 م السبت 30 يونيو 2018
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة

كتبت- مروة شوقي:

احتشد المئات من العمال التابعين للنقابات العمالية التابعة لاتحاد عمال مصر، اليوم السبت، أمام مقر الاتحاد في وسط البلد؛ احتفالًا بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو.

ورفع العمال الأعلام المصرية في أجواء احتفالية على نغمات الأغاني الوطنية، مرددين هتاف "تحيا مصر".

وقال جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن عمال مصر يعاهدون القيادة السياسية على بذل أقصى الجهود للإسهام في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة التي تعيشها مصر الآن.

تحيا مصر عمال مصر ثورة 30 يونيو اتحاد عمال مصر

الخبر التالى:

رئيس "العامة للتعمير": مهلة 3 أشهر للمتعثرين في أقساط أراضي الهيئة
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان