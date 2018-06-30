بهتاف "تحيا مصر".. العمال يحتفلون بذكرى ثورة 30 يونيو - صور

كتبت- مروة شوقي:

احتشد المئات من العمال التابعين للنقابات العمالية التابعة لاتحاد عمال مصر، اليوم السبت، أمام مقر الاتحاد في وسط البلد؛ احتفالًا بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو.

ورفع العمال الأعلام المصرية في أجواء احتفالية على نغمات الأغاني الوطنية، مرددين هتاف "تحيا مصر".

وقال جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن عمال مصر يعاهدون القيادة السياسية على بذل أقصى الجهود للإسهام في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة التي تعيشها مصر الآن.