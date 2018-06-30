النائب حسين عيسى: الشعب وقف أمام مخطط تقسيم الشرق الأوسط في 30 يونيو

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن التاريخ سيكتب عن ثورة 30 يونيو الكثير، خاصة وأنها خلصت الدولة من عار أن حكمها من قبل جماعة إرهابية سوداء لها تاريخ معروف في الإرهاب.

وأضاف عيسى، لمصراوي، اليوم السبت، أن مصر أقدم دولة في التاريخ وصاحبة حضارة عريقة، والشعب خرج على حكم الإخوان وسانده الجيش.

وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة: "30 يونيو انتشلت مصر من مستقبل مظلم، وأمامنا دول يجري تقسيمها على الملأ وانتهت على أرض الواقع، وفق مخطط تقسيم الشرق الأوسط، ومصر كانت الجائزة الكبرى، وكانت الجماعة الإرهابية التي تنفذ هذا المخطط، والشعب قال لا في وجههم، وكان هذا سببًا في إفشال هذه المؤامرة.

ولفت الدكتور حسين عيسى، إلى أن 30 يونيو أوقفت ولو بشكل كبير مخطط لحاق مصر بالدول التي أصبحت غير موجودة الأن، موضحًا أن فترة الرئاسة الأولى للسيسي شملت مكافحة الإرهاب، والإصلاح الاقتصادي، والمشروعات القومية.

وأكد أن تحديات الفترة المقبلة كثيرة، ويأتي على رأسها ملفات الصحة، والتعليم، وإصلاح الجهاز الإداري للدولة، والإصلاح الاقتصادي.​