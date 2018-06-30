بالأرقام.. السيسي يكشف كيف واجهت مصر التحديات الاقتصادية

كتب- محمد نصار:

كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الكلمة التي ألقاها للشعب المصري، اليوم السبت، عن حجم التحديات التي واجهتها مصر خلال السنوات الـ5 الماضية، تزامنًا مع الذكرى الـ5 لثورة 30 يونيو.

كما كشف الرئيس السيسي بالأرقام عن الأوضاع الاقتصادية وتطوراتها خلال الفترة الماضية، سواء فيما يتعلق بمعدلات النمو الاقتصادي أو مستويات الاحتياطي النقدي الأجنبي.

وقال السيسي، إن الأوضاع الاقتصادية كانت تبلغ من السوء مبلغًا خطيرًا، حتى أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي وصل في يونيو 2013 إلى أقل من 15 مليار دولار فقط، في الوقت الذي ارتفع حاليًا مستوى الاحتياطي النقدي إلى أكثر من 44 مليار جنيه.

وأكد السيسي، أن معدل النمو الاقتصادي عام 2013 كان يبلغ حوالي 2% فقط، وهو أقل من معدل الزيادة السكانية حينها، ما يعني أن حجم الاقتصاد المصري لم يكن ينمو وإنما كان يقل وينكمش، وخلال فترة السنوات الـ5 الماضية ارتفع معدل النمو ليصل إلى 5.4%.

وصرح الرئيس، بأنهم يستهدفون الوصول إلى معدلات نمو في الاقتصاد ليصل خلال السنوات القليلة المقبلة إلى 7% ويتجاوزها، الأمر الذي من شأنه تغيير واقع الحياة في مصر بأكملها ووضعها على طريق انطلاق اقتصادي سريع.