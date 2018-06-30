إجراءات مشددة في موانئ البحر الأحمر بالتزامن مع احتفالات ثورة 30 يونيو

كتب- أحمد نجيب:

قال ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالموانئ التابعة بالثلاث محافظات السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء، بالتزامن مع احتفالات ثورة 30 يونيو، وتكثيف التواجد الأمني للعاملين بالهيئة، بالتنسيق مع إدارة شرطة الميناء وجهات الاختصاص التأميني، والتواصل معهم فيما يخص التفتيش والتدقيق لكل المنافذ بالموانئ، ومتابعة كل من يرتاد الميناء.

وأضاف "يوسف"، في بيان اليوم السبت، أنه يتم المرور على جميع الأرصفة والساحات بالميناء، والإبلاغ عند الاشتباه في أي جسم غريب لشرطة الميناء، ومركز العمليات بالهيئة الذي يتابع الحالة الأمنية على مدار اليوم بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالموانئ.

وتابع المتحدث الإعلامي للهيئة، إنه يتواجد بعض العاملين بجميع منشآت الهيئة على مدار اليوم عن طريق عمل نوبتجيات للتحقق من الشخصيات المترددة على منشآت الهيئة، وإحكام السيطرة ومتابعة تحركاتهم داخل المنشآت، وتفتيش الحقائب والطرود بصحبة المترددين من عاملين وزائرين.

وشدد اللواء مهندس هشام أبوسنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، على ضرورة التأكد من سلامة وصلاحية جميع معدات الأمن و السلامة والصحة المهنية، وتوفير جميع اللواحات الإرشادية والتحذيرية في أماكنها المختصة، ومراجعة سلامة وصلاحية المصادر البديلة للطاقة في حالة انقطاع التيار الكهربائي.

كما شدد، على مراجعة منافذ الهروب، والتأكد من صلاحيتها، وعدم السماح بدخول أي سيارة غير مصرح بها بالدخول أو الاقتراب من أي منشأة بالهيئة، والقيام بالكشف والتفتيش على أي سيارة يتم الشك بها.