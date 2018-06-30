مصدر يكشف أسباب إلغاء حفل زواج توفيق عكاشة وحياة الدرديري

​كتب- محمد نصّار:

قال مصدر مقرب من الإعلامي توفيق عكاشة، والإعلامية حياة الدرديري، إنه تم إلغاء الاحتفال بعقد قرانهما، والذي كان مقررًا له الاثنين المقبل.

وأضاف المصدر، لمصراوي، اليوم السبت، أن إلغاء الاحتفال يعود إلى اتفاق جرى بين "عكاشة" و"الدرديري"، بالاكتفاء بالاحتفال الذي أقيم في مسقط رأس الإعلامية حياة الدرديري بمركز بدر في محافظة البحيرة.

وعقد الإعلامي والبرلماني السابق الدكتور توفيق عكاشة، أمس الجمعة، قرانه على الإعلامية حياة الدرديري، مقدمة برنامج "مصر اليوم" الذي كانت تبثه قناة الفراعين قبل إغلاقها.

وأُقيم عقد الزواج في منزل أسرة الإعلامية بمدينة بدر في محافظة البحيرة، وسط عدد محدود من أقاربهما بحضور والدها فاروق عبدالمنعم الدرديري، وشقيقها إسلام.