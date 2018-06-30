موسى مصطفى موسى: السيسي حمل روحه على كتفه لتحرير مصر من الإخوان​

كتبت- مروة شوقي:

هنأ المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، والمرشح الرئاسي السابق، الشعب المصري والرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، مشيرًا إلى أن المصريين استطاعوا أن يجسدوا خلال هذه الثورة، مشهد تاريخي أثبت للعالم كله أن المصريين قادرون على التغيير والتصدي لأعداء الوطن.

وقال "مصطفى"، في بيان صحفي اليوم السبت، إن التاريخ سيذكر السيسي، الذي استطاع أن يحمي مصر من مصير مجهول بعد وقوفه خلف ثورة الشعب، والإطاحة بحكم جماعة الإخوان الإرهابية والرئيس المعزول محمد مرسي.

وأضاف: "يحسب للرئيس، أنه حمل روحه على كتفه وتضامن مع الشعب المصري في ثورته، وهو يحرر مصر من براثن الإخوان التي كانت تسعى لمحو الهوية المصرية الوطنية".

وطالب رئيس حزب الغد والمرشح الرئاسي السابق، أن تكون هناك محاكمة سريعة وناجزة لكل قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، مشددًا على أن الشعب المصري يرفض التصالح مع جماعات الدم والإرهاب.