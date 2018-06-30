"اليوم المشهود".. 12 رسالة من السيسي في "30 يونيو"

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن طريق الإصلاح الاقتصادي صعب وقاسٍ، ويسبب الكثير من المعاناة، ولكن نتائج عدم خوض هذا الطريق أكثر قسوة.

ووجه "السيسي"، في الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو، اليوم السبت، رسالة للمصريين بالقول: "أتوجه بالتحية والتقدير لكل مصري ومصرية، لكل رب أسرة يتحمل في كبرياء وشموخ لتوفير حياة أفضل لأبنائه، ويثبت مجددًا مدى حكمة وتحمل هذا الشعب الكريم، وأؤكد لهم أن المستقبل أفضل".

وينشر "مصراوي" 12 رسالة، للرئيس السيسي في ذكرى ثورة 30 يونيو:

1- في هذا اليوم المشهود، أعلن المصريون أنهم لا يرتضون إلا الولاء لهذا الوطن، والانتماء إليه بالقول والفعل.

2- في هذا اليوم المشهود، ظن البعض أن التطرف والإرهاب ساد وانتصر، ولكن كان لشعب مصر، كعادته عبر التاريخ، الكلمةُ الفَصْلْ والقول الأخير.

3- جسامة التحديات لا تعني الهروب وإنما تعني المواجهة، وهو ما نفعله معًا على مدار الخمس سنوات الماضية.

4- أنتجت لنا السنوات العاصفة التي مرت بها مصر والمنطقة منذ عام 2011، ثلاثة تحديات رئيسية، كان كل منها كفيلاً بإنهاء أوطان وتشريد شعوب بأكملها، وهي تحديات: غياب الأمن والاستقرار السياسي، وانتشار الإرهاب والعنف المسلح، وانهيار الاقتصاد.

5- لكل مصري ومصرية الحق في الشعور بالفخر، بما أنجزته بلاده في مواجهة هذه التحديات الثلاثة، وفي وقت قياسي، بما يقرب من تحقيق الإعجاز.

6- على صعيد الأمن والاستقرار، استكملنا في مصر تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية، من دستور وسلطة تنفيذية وتشريعية، ليشكلوا مع السلطة القضائية الشامخة، بنياناً مرصوصاً، واستقراراً سياسياً يترسخ يوماً بعد يوم.

7- على صعيد التصدي للإرهاب والعنف المسلح، نجح هذا الوطن الأبي، بطليعة أبنائه في القوات المسلحة والشرطة، وبدعم شعبي لا مثيل له، في محاصرة الإرهاب، ووقف انتشاره، وملاحقته أينما كان.

8- على صعيد الأوضاع الاقتصادية، التي بلغت من السوء مبلغاً خطيراً، حتى أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي وصل في يونيو 2013 إلى أقل من 15 مليار دولار فقط، ووصل معدل النمو الاقتصادي وقتها لحوالي 2% فقط، وهو أقل من معدل الزيادة السكانية، مما يعني أن حجم الاقتصاد المصري لم يكن ينمو وإنما كان يقل وينكمش، وكانت كل هذه المؤشرات، وغيرها، علامة خطيرة وواضحة على أن إصلاح هذا الوضع لم يعد يتحمل التأخير أو المماطلة.

9- نسير على الطريق الصحيح، وارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي من حوالي 15 مليار دولار ليصل إلى 44 مليار دولار حالياً، مسجلاً أعلى مستوى حققته مصر في تاريخها، كما ارتفع معدل النمو الاقتصادي من حدود 2% منذ خمس سنوات ليصل إلى 5.4%، ونستهدف مواصلة هذا النمو المتسارع ليصل خلال السنوات القليلة المقبلة إلى 7% ويتجاوزها، الأمر الذي من شأنه تغيير واقع الحياة في مصر بأكملها ووضعها على طريق انطلاق اقتصادي سريع يحقق ما نصبو إليه لوطننا الغالي.

10- طريق الإصلاح الحقيقي صعب وقاسٍ، ويتسبب في كثير من المعاناة، ولكن لا شك أيضاً في أن المعاناة الناتجة عن عدم الإصلاح، هي أكبر وأسوأ بما لا يقاس.

11- تأجل الإصلاح كثيراً حتى أصبح حتميًا لا اختياراً، وضرورة وليس ترفًا أو رفاهية.

12- أتوجه بتحية من القلب، لكل رب أسرة وكل ربة أسرة، يتحملون في كبرياء وشموخ، مشاق توفير الحياة الكريمة لأبنائهم، وأؤكد لهم أن المستقبل أفضل لهم ولأبنائهم.