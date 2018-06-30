"الداخلية" تدفع بعناصر من الشرطة النسائية في ميدان التحرير

كتب - محمود مصطفى:

دفعت وزارة الداخلية، اليوم السبت، بعناصر من الشرطة النسائية؛ لتفتيش أي فتيات يشتبه بهن، في ميدان التحرير، بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو.

ودفعت وزارة الداخلية بعدد من السيارات المصفحة بمداخل شوارع محمد محمود وطلعت حرب وبجوار المتحف المصري ومسجد عمر مكرم، وبعض المجندين بمداخل ومخارج وصينية الميدان، لتأمين أي احتفالات بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو.

فيما سادت حالة من الهدوء التام، أرجاء ميدان التحرير، وشهدت الحالة المرورية سيولة تامة، ودفعت الإدارة العامة للمرور ببعض الضباط من رتب مختلفة، للتغلب على أي تكدسات تحدث.