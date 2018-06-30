بيان عاجل لوزير النقل بشأن "الحوافز والمكافآت‪ "‬بالسكك الحديدية

كتبت- هند الشامي:

وجه المهندس علاء والي، عضو مجلس النواب، بيانًا عاجلًا، للدكتور هشام عرفات، وزير النقل؛ بشأن إهدار ملايين الجنيهات في الهيئة القومية للسكك الحديدية تحت بند "الحوافز والمكافآت بالإدارة المالية"، رغم ما يحتاجه قطاع السكك الحديدية من مليارات الجنيهات لتطويره وتحسين الخدمة به؛ لتفادي تكرار الحوادث وحتى يشعر المواطنون بخدمة متميزة داخل هذا القطاع العريق‪ .‬

وتساءل والي، في بيانه، عن حقيقة هذا الأمر وما هي الإجراءات القانونية التي اتخذتها وزارة النقل بحق المسئولين بالهيئة والمتسببين في إهدار المال العام، ولماذا السكوت حتى الآن عليهم، الأمر الذي أدى إلى استنفار عدد كبير من العاملين بالهيئة وتقديمهم عدد من المذكرات والشكاوى لوزير النقل.

وطالب والي، وزير النقل بالرد على البرلمان بشأن هذه الواقعة التي تسببت في إهدار ملايين الجنيهات تحت بند "الحوافز والمكافآت التشجيعية" للعاملين بالإدارة المالية وخاصة نائب رئيس هيئة السكك الحديدية الذي يتحصل على 68 ألف جنيه في حين أن أساسي المرتب المجرد له 275 جنيها.​