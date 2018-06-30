إجراءات أمنية بميدان التحرير في الذكرى الخامسة لثورة يونيو

كتب - محمود مصطفى:

كثفت قوات الأمن من تواجدها بميدان التحرير، اليوم السبت، بالتزامن مع الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو.

ودفعت وزارة الداخلية بعدد من السيارات المصفحة بمداخل شوارع محمد محمود وطلعت حرب وبجوار المتحف المصري ومسجد عمر مكرم، وبعض المجندين بمداخل ومخارج وصينية الميدان، لتأمين احتفالات الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو.

في الوقت نفسه، سادت حالة من الهدوء التام، جميع أرجاء ميدان التحرير، وشهدت الحالة المرورية سيولة تامة، ودفعت الإدارة العامة للمرور ببعض الضباط من رتب مختلفة، للتغلب على أي تكدسات تحدث.