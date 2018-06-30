السيسي: جسامة التحديات تعني المواجهة لا الهروب فيديو

كتب- محمد نصار و مي مدحت:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الشعب المصري في مثل هذا اليوم الموافق، منذ 5 سنوات تحدى التحدي ذاته.

وأضاف السيسي، خلال كلمته التي ألقاها، اليوم السبت، بمناسبة الذكرى الخامسة لـ30 يونيو، أن المصريين أصروا على التوحد مع مؤسسات دولتهم، مدركين أن جسامة التحديات لا تعني الهروب وإنما تعني المواجهة، وهو ما نقوم به معًا على مدار الـ5 سنوات الماضية.

وتحل اليوم السبت، الذكرى الـ5 لثورة 30 يونيو، والتي أطاحت بحكم جماعة الإخوان الإرهابية.