السيسي: حققنا 44 مليار دولار احتياطيًا نقديًا وهو الأعلى في التاريخ

كتب- محمد نصار ومي مدحت:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن احتياطي النقد الأجنبي وصل إلى 44 مليار دولار، وهو الأعلى في تاريخ مصر، بجانب تنفيذ عدد من المشروعات التنموية التي تسعى لتوفير فرص العمل.

وأضاف السيسي، في كلمة بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو، اليوم السبت، أن مصر تمكنت من مجابهة التحديات والتصدي للإرهاب والعنف المسلح، لافتًا إلى أننا نسير على الطريق الصحيح.

وتابع السيسي: "ارتفع النمو الاقتصادي إلى 5.4% ونستهدف مواصلة هذا النمو المتسارع ليصل إلى 7% ونتجاوزها خلال السنوات المقبلة، لتغيير واقع الحياة في مصر بأكملها".