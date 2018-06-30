السيسي للشعب: "المستقبل أفضل" فيديو

كتب- محمد نصار و مي مدحت:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن طريق الإصلاح الاقتصادي صعب وقاسٍ، ويسبب الكثير من المعاناة، ولكن نتائج عدم خوض هذا الطريق أكثر قسوة.

وأضاف "السيسي"، في الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو، اليوم السبت، أن الإصلاح تأجل كثيًرا حتى أصبح حتميًا وضرورة، موجهًا رسالة للمصريين بالقول: "أتوجه بالتحية والتقدير لكل مصري ومصرية، لكل رب أسرة يتحمل في كبرياء وشموخ لتوفير حياة أفضل لأبنائه، ويثبت مجددًا مدى حكمة وتحمل هذا الشعب الكريم، وأؤكد لهم أن المستقبل أفضل".

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية للمصريين الذين أثبتوا قدرتهم على البقاء ورفض الفرقة، في ​ثورة 30 يونيو.