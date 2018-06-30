"الزراعة" تؤجل المزاد العلني لبيع 20 قطعة أرض في 4 محافظات

القاهرة- أ ش أ:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تأجيل جلسة المزاد العلني، والمطروح فيه للبيع 20 قطعة أرض تابعة للإصلاح الزراعي في 4 محافظات، والتي كان من المقرر عقدها غدا الأحد، كونه إجازة رسمية، لتصبح الأحد الموافق 7 يوليو.

وقال الدكتور حسن الفولي، مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، إن هذا المزاد تنظمه الهيئة العامة للخدمات الحكومية، بالتنسيق مع الهيئة، بالنادي المصري القاهري، لصالح الإصلاح الزراعي.

وحسب بيان، اليوم السبت، لفت الفولي، إلى أنه تقرر بيع 8 قطع أراضٍ زراعية بمركز طامية الفهيمية بمحافظة الفيوم، بمساحات مختلفة تتراوح بين 8 قراريط، و1 فدان، وتحدد قيمة التأمين للمزايدة على هذه المساحات بمبلغ 20 ألف جنيه للإصلاح الزراعي، فضلا عن بيع 10 قطع أراضٍ فضاء بقرية كفر عبدالخالق بمركز العدوة في محافظة المنيا، بمساحات مختلفة: 184م2، و281م2، و286م2، و 293م2، و277م2، و287م2،و302م2، و221م2، و232م2.

وأوضح، أنه بمحافظة القليوبية، هناك طرح بيع مسطح بحوض خارج الزمام القبلي بناحية النزهة التابعة لمنطقة المرج بمساحة 4 أفدنة، و21 قيراطا، وفي محافظة الإسكندرية تقرر بيع قطعة أرض فضاء بحوض أنطونيادس نمرة 9 قسم باب شرق ترعة المحمودية بمساحة 963,85م2.