وزيرة الصحة تتفقد خطة الإسعاف لتأمين احتفالات "30 يونيو"

كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن يوم 30 يونيو هو تاريخ إنقاذ مصر والعالم العربي، متمنية أن يدوم الأمن والأمان والخير في البلاد في ظل عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضافت الوزيرة، في كلمة لها على هامش تفقدها تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات "30 يونيو" بهيئة الإسعاف، اليوم السبت، أنه مثلما يوجد جنود من الجيش والشرطة يحموننا، ويخدموننا؛ فإن مجهود رجال الإسعاف يصل لشعب مصر كله، ويقدرونه، مردفة: "أرجو أن تكونوا عند حسن ظن الجميع".

وطالبت "زايد"، قيادات هيئة الإسعاف نقل تحياتها واحترامها لكل شاب ومسعف، وسائق، وإداري، وعاملين بالأقاليم بالهيئة، مضيفة: "ودايما موفقين بإذن الله".

ولفت وزيرة الصحة إلى أن الفترة المقبلة تحتاج عملًا أكبر، لتنمو بشكل أكبر، متابعة: "العشم في الهيئة، هو أن تفيد بخبراتها باقي الدول العربية في إطار تبادل الخبرات البناء".

وتابعت: "أنا عارفة أن أيام الإجازات هي أيام شغل عندكم، واسمحولي في الأيام دي باجي أخد طاقة إيجابية منكم، واطمن كتير لما بشوفكم في الشغل".

ولفتت إلى أن مكتبها مفتوح لجميع قيادات الهيئة وعامليها، و"متعشمة أنكم تكونوا من أحسن هيئات الإسعاف في العالم، ومصدر ثقة للجميع، ووسام على صدورنا".