"إجازة سعيدة".. ورشة فنية مجانية للأطفال لمدة أسبوع

كتب- محمد عاطف:

قرر الدكتور فتحي عبد الوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، بأن يكون الاشتراك في مهرجان "إجازة سعيدة " بالمجان.

وكان قطاع الصندوق قد أقام مهرجان "إجازة سعيدة" في يناير الماضي، خلال إجازة منتصف العام، وحظى المهرجان بإقبال كبير من الأطفال وأولياء الأمور، مما شجع قطاع الصندوق علي إقامة الفعالية مرة أخرى.

يبدأ مهرجان إجازة سعيدة في الخامسة مساءً لمدة أسبوع، في الفترة من 8 وحتى 14 يوليو بالساحة الأمامية لسينما الهناجر، ويتضمن برنامج المهرجان تشكيل بالطين الأسواني، رسم، طباعة، أشغال فنية، تشكيل مجسم، تلوين علي الجبس، حرف يدوية، بالإضافة لعروض البانتوميم، الأراجوز، الساحر، المهرج، وعروض سينمائية، فضلا عن ندوات ارشاد أسري مقدمة لأولياء الأمور.

جدير بالذكر أن المهرجان يستقبل يوميا ١٠٠ طفل والدخول بأولوية الحضور.