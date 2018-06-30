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رئيس الوزراء يتوجه إلى موريتانيا للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي

08:37 ص السبت 30 يونيو 2018
رئيس الوزراء يتوجه إلى موريتانيا للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

(مصراوي):

يتوجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، في أولى جولاته الخارجية عقب توليه رئاسة الوزراء.

ويترأس "مدبولي"، وفد مصر المشارك بالدورة العادية الـ31 لقمة الاتحاد الأفريقي التي تنطلق فعالياتها غدًا الأحد.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء قمة الاتحاد الأفريقي وزير الإسكان نواكشوط

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