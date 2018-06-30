برواتب تصل 10 آلاف جنيه.. تفاصيل الإعلان عن وظائف لـ100 سائق بدولة خليجية

كتبت- مروة شوقي:

تبدأ وزارة القوى العاملة، الاثنين المقبل ولمدة 4 أيام، قبول طلبات 100 راغب في العمل على مهنة سائق مركبة خفيفة، ومعدلات ثقيلة للعمل لدى شركة للتجارة والمقاولات.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن شركة التجارة بإحدى دولة الخليج، وسيتم دفع الرواتب بعملة دولة العمل توازي من 6 آلاف إلى 10 آلاف جنيه مصري، فضلا عن توفير المسكن والمواصلات الداخلية، وتذكرة السفر والبدلات والإضافي، ولن تقبل أية طلبات غير مستوفاه للشروط المطلوبة.

وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن المهن المطلوبة سائق مركبة خفيفة الخبرة 3 سنوات فأكثر والسن من 25 إلي 45 سنة والراتب يتراوح بعملة دولة العمل ما يوازي من 6 آلاف إلى 8 ألاف جنيه مصري تقريبا.

كما تطلب الشركة سائق معدات ثقيلة الخبرة 3 سنوات فأكثر، والسن من 25 إلى 45 سنة والراتب يتراوح بعملة دولة العمل ما يوازي من 8 آلاف إلى 10 ألاف جنيه مصري تقريبا.

وأوضح الوزير، أن الطلبات تقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل "قسم تلبية الاحتياجات بالخارج"، بديوان عام وزارة القوى العاملة.

وتابعت: "يتم تقديم السيرة الذاتية، ومرفقا بها صورة من جواز السفر واضحة (ملونة)، ساري لمدة 3 سنوات، وحضور المقابلة بالجواز الأصلي، وشهادات الخبرة، وصورة شخصية، ولن تقبل أى طلبات غير مستوفاه أو مقابلة أي مرشح غير مطابق للشروط المذكورة، ومن المقرر أن تجري الاختبارات الشخصية في نفس يوم تقديم الطلبات".

وأشار الوزير إلى أن مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول.