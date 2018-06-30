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طلاب إعلام عين شمس يكرمون اسم الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق-صور

08:32 ص السبت 30 يونيو 2018
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كتب- محمد قاسم:

كرّم طلاب قسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب اسم الكاتب الراحل د. أحمد خالد توفيق؛ تقديرًا لمشواره الأدبي الطويل الممتد من الثمانينات، وامتنانًا لمشاركته في الفيلم التسجيلي " ترانزيت" الذي حصد جائزة الإبداع عن أفلام شعبة التليفزيون في مهرجان الإنتاج الإعلامي للقسم لعام ٢٠١٨.

جاءت مشاركة العرّاب في الفيلم قبل وفاته بأسبوعين فقط، حيث حضر إلى القاهرة قادمًا من طنطا للتصوير مع الطلاب، واستغرق التصوير معه أربع ساعات اتسم خلالها بالتواضع الشديد والتعاون مع ف يق العمل؛ حرصًا منه على خروج الفيلم حسب رؤية وتصور الطلاب لمشروع تخرجهم.

وقد سلمت أ.د. هبة شاهين رئيس قسم علوم الاتصال والإعلام درع التكريم باسم أسرة فيلم ترانزيت، وتسلمه الفنان أحمد صبري غباشي المسئول عن صفحة "مدونة أحمد خالد توفيق" على موقع فيس بوك، نيابة عن أسرة الكاتب.

يُذكر أن فيلم ترانزيت يدور حول فلسفة الموت من وجهة نظر أربع شخصيات تستعرض تجاربها مع الموت سواء بالاقتراب منه عند التعرض لأزمة صحية أو حادث، أو عند فقدان شخص مقرب.

كلية الآداب جامعة عين شمس أحمد خالد توفيق فيلم تسجيلي مهرجان الإنتاج الإعلامي

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