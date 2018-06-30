أمين "مستقبل وطن" مهنئًا السيسي والمصريين بـ"30 يونيو": انتصرنا على طيور الظلام

كتبت-مروة شوقي:

هنأ المستشار عصام هلال، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، الشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية؛ بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة الشعب فى الثلاثين من يونيو المجيدة، والتي انتصرت فيها إرادتهم على حكم الفاشية الدينية.

وقال أمين تنظيم مستقبل وطن، فى بيان له: "ثورة الشعب المصري فى الثلاثين من يونيو أكدت أن المصريين اكتشفوا حقيقة الفاشية الدينية، ومخططات جماعة الإخوان الإرهابية".

وأضاف هلال:" خطط الجماعة الإرهابيو كانت تستهدف ضرب أركان الدولة وإفساد مؤسساتها، وهو ما تصدى له الشعب بكل حزم وقرر الدفاع عنه بكل قوة".

ووجه أمين تنظيم مستقبل وطن التحية والتقدير للقوات المسلحة؛ على دورها فى الاستجابة لمطالب الشعب المصري العظيم في حماية حقوقه، وحفظ أمنه مع رجال الشرطة البواسل، الذين يضحون بالغالى والنفيس للحفاظ على الوطن.