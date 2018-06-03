"تعليم القاهرة" لأولياء أمور المتقدمين لرياض الأطفال: توخوا الدقة عند التسجيل

كتبت- ياسمين محمد:

وجهت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أولياء الأمور المتقدمين لإلحاق أبنائهم بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس التجريبية، للعام الدراسي المقبل 2018/ 2019، من خلال مواقع المديريات التعليمية، بالتأني وتوخي الدقة عند اختيار الرغبات.

وأوضحت المديرية، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أنه عند تسجيل إحدى الرغبات وطباعتها لن يسمح بتعديلها مرة أخرى وفقًا للشروط.

وفتحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، باب التقدم الإلكتروني، للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس التجريبية، منذ الأول من يونيو الجاري، من خلال مواقع الإدارات التعليمية، ويستمر التقديم حتى 30 يونيو المقبل. ​

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