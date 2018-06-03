9 مشاهد من أول أيام امتحانات الثانوية.. "العربي سهل وإغماءات وحالتا انتحار"

كتبت- ياسمين محمد:

انطلق، اليوم الأحد، ماراثون الثانوية العامة، بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية، في 1777 لجنة على مستوى الجمهورية، وأدى 588 ألفًا و463 طالبًا الامتحان في مادة اللغة العربية بالفترة الأولى، فيما أدى 561 ألفًا و463 طالبًا الامتحان في مادة التربية الدينية بالفنرة الثانية.

وبحسب تصريحات الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم ورئيس امتحان الثانوية العامة، فإن أجواء الامتحان خلال اليوم الأول سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، واطمأنت غرفة العمليات المركزية بالوزارة على وصول كراسات الامتحانات إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات في موعدها.

وحرص حجازي على التواصل مع جميع مديري المديريات المتواجدين بغرف العمليات المحلية واطمأن بنفسه على تواجد ممثلي وزارة الداخلية لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات، منذ الصباح الباكر.

ويرصد مصراوي خلال السطول التالية أبرز مشاهدات اليوم الأول للامتحان:

قبل 6 ساعات.. شائعة تسريب اللغة العربية

قبل بدء امتحان اللغة العربية بـ6 ساعات، تداولت صفحة "شاومينج بيغشش ثانوية عامة" عدد من الأوراق الامتحانية زاعمة أنها تخص امتحان اللغة العربية الذي سيؤديه الطلاب، اليوم الأحد، وأتاحته للطلاب مقابل كروت شحن، إلا أن رئيس عام الامتحان نفى صحة التسريب، مؤكدًا الصور المتداولة أجزاء من امتحان اللغة العربية للعام الدراسي الماضي، وأخرى من أحد النماذج التدريبية التي أتاحتها الوزارة للطلاب، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات.

بدء الامتحان في تمام االتاسعة

انطلق امتحان اللغة العربية بجميع اللجان على مستوى الجمهورية، فيما عدا اللجنة رقم 863 بمقر مدرسة اللواء محمد فوزي معاذ الإعدادية للبنات التابعة لإدارة وسط بمحافظة الإسكندرية، إذ تأخر وصول كراسات الامتحان لمدة 20 دقيقة، وأحالت الوزارة الواقعة للشؤون القانونية للتحقيق فيها وتعويض الطلاب بوقت إضافي.

بعد نصف ساعة ..تداول أجزاء من الامتحان

في تمام التاسعة والنصف صباحَا، تداولت صفحتي "شاومينج، وبالغش اتجمعنا"، أجزاء من الامتحان متضمنة بعض أسئلة "النصوص، والنحو"، وبدأت في الإجابة عليها، ليعلن رئيس الامتحان التوصل للطالب "م.أ.ع.أ" المقيد بلجنة عبد المنعم رياض الثانوية بنين التابعة لإدارة شبين الكون التعليمية بمحافظة المنوفية، وهو المتسبب في تداول تلك الأجزاء من الامتحان، بعد دقيقتين فقط من نشرها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وأكد رئيس الامتحان أن ما تم يعتبر غشًا إلكترونيًا وتداولًا لبعض أجزاء الامتحان، وليس تسريبًا لأنه لم يحدث قبل بدء الامتحان.

10 حالات غش

توصلت غرفة العمليات المركيزة بوزارة التربية والتعليم لـ10 حالات غش، 8 منهم شروع في الغش دون تمكن إذ حاز الطلاب أجهزة تكنولوجية دون استخدامها "محمول وساعة إلكترونية"، وجاءوا كالتالي: 4 حالات بلجنة عبد المنعم رياض الثانوية بنين بالمنوفية، و4 حالات بلجنة ببا الإعدادية الحديثة بمحافظة بني سويف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

هذا بالإضافة إلى حالة تداول لأجزاء من امتحان اللغة العربية من لجنة المنوفية، وحالة تداول لسؤال من امتحان التربية الدينية بإحدى اللجان التابعة لإدارة الوايلي التعليمية بمحافظة القاهرة.

الإطاحة برئيس لجنة المنوفية

قرر الدكتور رضا حجازي، استبعاد رئيس لجنة عبد المنعم رياض بالمنوفية واستبداله بآخر، بعد اكتشاف 5 طلاب بلجنته حازوا أجهزة تكنولوجية وأحدهم صور أجزاء من الامتحان ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

شمال سيناء.. الأمور سارت بشكل جيد

أكد الدكتور رضا حجازي، إنه كان على تواصل مباشر مع مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، لاطمئنان على سير العملية الامتحانية، التي سارت بشكل جيد خلال اليوم الأول ودون حدوث أية مشكلات، لافتًا إلى أن قوات الجيش تتولى تأمين لجان امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة.

فرحة بين الطلاب بسهولة امتحان اللغة العربية

سادت فرحة بين الطلاب بسهولة امتحان اللغة العربية، مشيرين إلى أنه جاء في مستوى الطالب المتوسط، فيما اشتكى البعض من صعوبة النص النثري "لمحات من حياة العقاد"، لتؤكد وزارة التربية والتعليم أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط ومطابقًا للمواصفات، وأن الطلاب الذين يشكون من النص، خذلتهم التوقعات، نظرًا لأن هذا النص ورد بامتحان السودان؛ لذا استبعد معلمي الدروس الخصوصية تكراره.

كما أفاد الطلاب بسهولة امتحان التربية الدينية، الذي جاء معظمة من المعلومات العامة، باستثناء بعض الإجزاء من الآيات القرآنية والمفرادات.

إغماءات بالجملة

شهد امتحان اللغة العربية، حالات إغماء بالجملة بين الطلاب وبعض المراقبين بسبب ارتفاع درجات الحرارة والصيام، والضغط النفسي بسبب الامتحانت، بالإضافة إلى عدم وجود مراوح ببعض اللجان، ورصدت غرف العمليات بالمحافظات: حالتين بدمياط، 4 حالات بالقليوبية، 8 حالات بالدقهلية، حالة بسوهاج، 7 حالات بالشرقية، حالتين ببني سويف.

وفي المنوفية أصيب طالب بحالة هستيرية، وأصيبت طالبة بهبوط حاد بالدورة الدولية بقنا، وأصيب طالب بهبوط حاد بالدورة الدموية ببورسعيد، فيما أصيب طالب بحالة من التشنج بكفر الشيخ.

وأصيب أحد المراقبين بسوهاج بحالة إغماء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة ولاصيام، كما أصيب مراقب آخر بكفر الشيخ بمغص كلوي.

واستدعت اللجان سيارات الإسعاف التي نقلت معظم الحالات للمستشفيات لاتخاذ اللازم تجاههم، وحررت محاضر بتلك الوقائع.

حالتي انتحار ووفاة مراقب

انتحر طالب بمدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، شنقًا داخل غرفته، قبل بدء امتحان اللغة العربية بساعات، فيما انتحرت طالبة بإلقاء نفسها من الطابق الخامس بمنطقة العجمي غرب الإسكندرية، بسبب الخوف الشديد من الامتحانات.

وتوفي مراقب بالامتحانات، اليوم الأحد، بأزمة قلبية مفاجئة اثناء توجهه لعمله لمراقبة لجنة مدرسة الشهيد فرحات الابتدائية بمدينة بيلا بكفر الشيخ.