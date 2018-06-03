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السيسي يستقبل رئيس المخابرات السوداني.. ويبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

09:19 م الأحد 03 يونيو 2018
السيسي يستقبل رئيس المخابرات السوداني.. ويبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

​الرئيس عبد الفتاح السيسي والفريق أول صلاح قوش

القاهرة - مصراوي:

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، رئيس جهاز الأمن والمخابرات السوداني الفريق أول صلاح قوش، والذى نقل تهنئة الرئيس السوداني عمر البشير بمناسبة بدء فترة رئاسية جديدة له.

وتناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في ضوء التحديات الإقليمية الحالية.

وأعرب الرئيس السيسي عن تقديره وامتنانه للرئيس البشير والشعب السوداني، متمنياً التوفيق لكل الجهود المبذولة لتحقيق التنمية والاستقرار في البلدين الشقيقين الذي جمعتهما حضارة وادي النيل.​

السيسي السودان صلاح قوش عمر البشير المخابرات السودانية

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