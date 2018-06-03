نتنياهو يقرر تغريم السلطة الفلسطينية بسبب "الطائرات الورقية" الحارقة

القاهرة - (مصراوي):

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خصم التعويضات التي ستدفعها إسرائيل للبلدات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة جراء الحرائق التي تسببت بها "الطائرات الورقية الحارقة" التي يطلقها فلسطينيون من قطاع غزة، من عائدات الضرائب التي تجبيها للسلطة الفلسطينية.

وقال نتنياهو في بيان له، مساء اليوم الأحد: "الأضرار الناتجة عن الطائرات الورقية سوف تخصم من مستحقات السلطة"، متابعًا "على رئيس هيئة الأمن القومي مائير بن شبات بدء العمل على خصم التعويضات التي تدفعها إسرائيل للبلدات المتاخمة لقطاع غزة والتي تكبدت أضرارا جراء الحرائق التي أضرمها الفلسطينيون في أراضيها من أموال السلطة الفلسطينية"، بحسب ما نقل "سبوتنيك".

وفي وقت سابق من اليوم ذكر "راديو اسرائيل" أن طواقم الإطفاء الإسرائيلية سيطرت على حرائق شبت بسبب قيام فلسطينيين بإطلاق طائرات ورقية حارقة من القطاع.

وقالت القناة الثانية العبرية في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، إن "الطائرات الورقية الحارقة التي تطلقها الفصائل الفلسطينية من قطاع غزة على مستوطنات غلاف غزة بالداخل الإسرائيلي تسببت في خسائر اقتصادية وأمنية فادحة للطرف الإسرائيلي، من بينها تدمير آلاف الدونمات من المناطق الزراعية للمستوطنات القريبة من الشريط الحدودي لقطاع غزة، فيما يعادل ربع الدونمات الحقيقية المزروعة في تلك المناطق".

وذكرت القناة أن داني بن ديفيد رئيس بلدية النقب الغربية قال إن "الطائرات الورقية الحارقة" تسبب في إتلاف آلاف الدونمات، بما يقابل مئات الآلاف بالشيكل الإسرائيلي، في وقت تطلق المقاومة الفلسطينية العشرات من هذه الطائرات يوميا، حيث وصف تلك الخسائر الإسرائيلية بأنها "حرب حقيقية "من الجانب الفلسطيني.

وأكد ديفيد أن الجيش الإسرائيلي ليس لديه أي وسائل دفاعية لمواجهة تلك الطائرات الورقية الحارقة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية بأنه "تم إيقاف حركة القطارات في المقطع بين أشكلون ونتيفوت في أعقاب حريق شب في كيبوتس "نير عام" في محيط قطاع غزة".