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عبد العال لوزير المالية: "ضريبة الثروة" تحقق العدالة الاجتماعية

08:29 م الأحد 03 يونيو 2018
عبد العال لوزير المالية: "ضريبة الثروة" تحقق العدالة الاجتماعية

الدكتور علي عبد العال

كتب - أحمد علي:

اقترح النائب كمال أحمد، عضو مجلس النواب، بأن يتم تشريع قانون بشأن ضريبة لـ"الثروة" كما في دول خارجية مثل فرنسا، لتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة.

وعلق الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان موجهًا حديثه لوزير المالية عمرو الجارحي، قائلًا "أرجو من الوزير أن يقوم بتسجيل هذه الملاحظة بشأن تطبيق ضريبة الثروة ولو لمرة واحدة لتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية".

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