"السجيني" يطالب الحكومة بالاستفادة من توصيات "محلية النواب"

كتب - أحمد علي:

أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، أن وجود الإرادة الفعلية للإصلاح ضرورة للتغلب على الملاحظات التي تدونها اللجان النوعية عن الموازنة العامة للدولة كل عام قائلا: "لو مفيش إرادة لتطبيق الإصلاح واللامركزية مش هنتغلب على الملاحظات المستمرة بشأن الموازنة".

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة الموازنة العامة للدولة 2018-2019، مؤكدا على أن اختصاص لجنة الإدارة المحلية نظر موازنات الـ 27 محافظة وهيئتى النقل بالقاهرة والإسكندرية، وأيضا هيئة النظافة، متابعا:"في خضم المنظومة اللى شغالين بها ولو لم ننتقل لتطبيق اللامركزية هنقول كل سنة نفس الملاحظات على هذه الموازنات".

وشدد النائب، على ضرورة وجود إرادة فعلية للإصلاحات التشريعية لتحقيق النقله بنوايا حقيقة، متابعا:" إذا أخذ الحكومة بتوصيات لجنة الإدارة المحلية في الملفات اللى اقتحمتها ستعمل على تعظيم مواردها ومثال على ذلك تراخيص المحال التجارية، حيث نسبة المرخص حتى الآن لا يزيد عن 5% والغير 90% بإيراد 15 مليون جنيه في آخر عامين ماليين.

ولفت السجيني، إلى أن مصر إيرادها من المواقف والساحات على مستوى الجمهورية تحقق فائض 60 مليون جنيه، في الوقت الذي تدر المليارات، متابعا:" أعتقد أننا محتاجين في فترة ولاية الرئيس السيسي الثانية أن نعظم الموارد للدولة المصرية بشكل فعال".

وأكد السجينى أن النواب في اللجنة تحفظوا على ميزانية وزارة التنمية المحلية، لما فيها من إزوداجية وتداخل بشأنها مع وزارت أخرى، إلا أن الوزارة ردت بالطمأنة على أن كل أعمالها المتداخلة مع الوزارات الأخرى تتم وفق بروتوكلات مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وعقب على حديث وزير المالية، عمرو الجارى بالتأكيد على ضرورة تعظيم الموارد، والتنسيق الكامل مع لجنة الإدارة المحلية للاستفادة من الآراء والمقترحات والتوصيات التي تقدم، مؤكدا على أن ملف التراخيص من الأولويات من جانب الحكومة من أجل التغلب على إشكاليات الماضى.