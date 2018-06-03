أسامة شرشر: أخشى أن تفرض الحكومة ضريبة على "صبر المصريين"

كتب- أحمد علي:

قال النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، إن الحكومة لابد أن تشعر بأن المواطن تحمل كثيرًا وصبر على ارتفاع الأسعار بشكل لم يحدث في تاريخ مصر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، الأحد، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، محذرًا الحكومة: "أخشى أن تفرض الحكومة ضريبة على صبر المصريين".

وأضاف شرشر: "الموازنة بها مخالفة دستورية، حيث أن ما جاء على البوابة الإليكترونية للحكومة، أن الناتج القومي الإجمالي ٥.٥ تريلون جنيه، ما يعنى أن المفترض يتم تخصيص٥٥٠ مليار جنيه للتعليم والصحة والبحث العلمي، إلا أن ما حدث على أرض الواقع هو تخصيص ١٧٧ مليار جنيه فقط".

وطالب شرشر، بضرورة زيادة موازنة هيئة الاستعلامات لتواصل دورها في مواجهة الحرب ضد البلاد.

واختتم عضو مجلس النواب، حديثه بالموافقة على مشروع الموازنة، وعقب الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، قائلًا: "بعد كل ده وموافق على الموازنة".