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أسامة شرشر: أخشى أن تفرض الحكومة ضريبة على "صبر المصريين"

08:14 م الأحد 03 يونيو 2018
أسامة شرشر: أخشى أن تفرض الحكومة ضريبة على "صبر المصريين"

النائب أسامة شرشر

كتب- أحمد علي:

قال النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، إن الحكومة لابد أن تشعر بأن المواطن تحمل كثيرًا وصبر على ارتفاع الأسعار بشكل لم يحدث في تاريخ مصر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، الأحد، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، محذرًا الحكومة: "أخشى أن تفرض الحكومة ضريبة على صبر المصريين".

وأضاف شرشر: "الموازنة بها مخالفة دستورية، حيث أن ما جاء على البوابة الإليكترونية للحكومة، أن الناتج القومي الإجمالي ٥.٥ تريلون جنيه، ما يعنى أن المفترض يتم تخصيص٥٥٠ مليار جنيه للتعليم والصحة والبحث العلمي، إلا أن ما حدث على أرض الواقع هو تخصيص ١٧٧ مليار جنيه فقط".

وطالب شرشر، بضرورة زيادة موازنة هيئة الاستعلامات لتواصل دورها في مواجهة الحرب ضد البلاد.

واختتم عضو مجلس النواب، حديثه بالموافقة على مشروع الموازنة، وعقب الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، قائلًا: "بعد كل ده وموافق على الموازنة".

أسامة شرشر مجلس النواب الموازنة العامة علي عبد العال

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