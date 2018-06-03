"دعم مصر" يُطالب القطاع الخاص بمنح العاملين علاوات أسوة بالحكومة

كتب- أحمد علي:

طالب النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، القطاع الخاص، بمنح العاملين، زيادة جديدة في الرواتب، بالتوازي مع العلاوة الجديدة التي ستمنحها الحكومة للعاملين في شهر يوليو المقبل.

وقال السويدي، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، الأحد، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، إن هناك مرض في الموازنة، وهو خدمة الدين في الموازنة التي تستهلك نحو ٦٠ %من العائد بالموازنة.

وأضاف رئيس ائتلاف دعم مصر: "الاستحقاقات الدستورية كلها منفذه بالموازنة، وهناك خطوات تم اتخاذها نحو إعادة هيكلة الجهاز الإداري، لكنها بطيئة، ومازال المواطن يُعاني".

وانتقد السويدي، خلال استعراضه بعض الملاحظات، كون العقارات المسجلة بمصر لاتزيد عن ٧ %، والباقي غير مسجل بسبب "عدم جلوس الحكومة مع بعضها"، مطالبا بإجراءات حقيقية لتسجيل العقارات، مما سيؤدي إلى زيادة الدخل.

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