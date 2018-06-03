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وزير المالية: نسعى لتعظيم الإيرادات بتفعيل القوانين

06:50 م الأحد 03 يونيو 2018
وزير المالية: نسعى لتعظيم الإيرادات بتفعيل القوانين

الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية

كتبت- هند الشامي:

قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إن الوزارة ستسعى خلال الفترة المقبلة للتعاون مع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لوضع خطط لتعظيم الإيرادات من خلال تفعيل عدد من مشروعات القوانين.

وأكد وزير المالية- خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الأحد- أن وزارة المالية لديها موارد اعتيادية معروفة مثل الضرائب وغيرها، ويوجد بند "موارد آخرى" منها: تراخيص المحال.

جاء ذلك تعقيبًا على مطالب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية لوزير المالية بالتعاون مع اللجنة للاستفادة من القوانين الصادرة عنها.

وأكد وزير المالية، أن التعامل مع بند "الموارد الآخرى" كان يتم بطريقة "اللي يجي أهلاً وسهلاً.. واللي مش هيجي مش هنوجع دماغنا"، لافتًا إلى أن الوزارة شكلت حالياً لجان لمتابعة موارد الضرائب الآخرى، والعمل على تعظيم الاستفادة منها من خلال بحث مشاكلها والعمل على حلها.

وزارة المالية عمرو الجارحي مجلس النواب الضرائب
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