قائد إيراني: نعد بتدمير إسرائيل

طهران - (د ب أ)

توعد نائب رئيس منظمة تعبئة المستضعفين الإيرانية (البسيج)، اليوم الأحد، بتدمير إسرائيل.

وقال العميد "محمد حسين سبهر "خلال ملتقى تكريم الرياضيين الذين امتنعوا عن خوض المنافسات مع رياضيي "الكيان الصهيوني": هذا الملتقى يقام تقديراً" لأولئك الذين لم تسمح حميتهم الوطنية بخوض مباريات مع ممثلي الكيان الصهيوني"، بحسب وكالة انباء فارس.

وأكد نائب رئيس منظمة تعبئة المستضعفين "وفق ما أعلنه سماحة قائد الثورة الإسلامية أن الأعوام الـ25 عام القادمة ستشهد زوال إسرائيل، مضيفاً بقوة الله نعدُ أن ندمر إسرائيل وهم يدركون تماماً أنهم سائرون في طريق الزوال".

يشار إلى ان المسؤولين الإيرانيين يوجهون تهديدات بمحو اسرائيل من الخريطة.

وزادت حدة هذه التهديدات بعد ضربات عسكرية من جانب اسرائيل لمواقع ايرانية داخل سورية ردا على ضربات صاروخية إيرانية لمواقع عسكرية اسرائيلية في الشطر الذي تحتله اسرائيل في الجولان.