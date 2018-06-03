عمال مصر يجددون الثقة في السيسي: خطاب الرئيس منهاج عمل

كتبت- مروة شوقي:

جدد عمال مصر ومنظماتهم النقابية، الثقة الكاملة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتين إلى أنهم سيواصلون العمل والجهد لإنجاح مراحل الولاية الثانية للرئيس، وتحقيق مشروعات التنمية نحو المزيد من الإزدهار والاستقرار الاقتصادى والاجتماعي الشامل.

وقال جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن خطاب الرئيس أمام مجلس النواب سيكون منهاج عمل المنظمات النقابية خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف: "النقابات تشهد الآن انطلاقة جديدة للعمل النقابي محليًا وخارجيًا في ضوء الانتخابات العمالية التي تجري حاليًا، وهو ما أوصى به الرئيس في عيد العمال مخاطبًا عمال مصر بأن يراعوا الدقة في اختيار ممثليهم".

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